Минобороны назвало причину падения Су-25 в Приморье

В Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство, по предварительной версии, причиной падения Су-25 в Приморье стала техническая неисправность. Установить точную причину и обстоятельства случившегося предстоит специальной комиссии.

Летчик катапультировался, его жизни и здоровью угрозы нет — мужчину уже нашли поисковики, рассказали в Минобороны.

18 марта авиакатастрофа произошла в Ленинградской области — там разбился вертолет Ми-28. Экипаж погиб. Комиссия Воздушно-космических сил России выясняет причину и обстоятельства крушения воздушного судна.

В феврале пилотам другого вертолета удалось спасти свою машину от крушения, которое казалось неминуемым из-за полной потери управления. У вертолета санавиации возникла проблема с винтом. Однако экипаж сумел, отработав топливо, посадить воздушное судно на снежную поверхность.