Киев примет условия капитуляции, предложенные президентом США Дональдом Трампом. В этом уверен бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления", — сообщил политик в интервью телеканалу "Прямой".

По его мнению, Зеленский согласится на условия капитуляции от Вашингтона. В итоге Украина откажется от территории, вступления в НАТО, и произведет разоружение армии, убежден Рева. По словам экс-министра, единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это личные гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его окружению.

Отметим, что днем ранее в Саудовской Аравии прошел очередной раунд переговоров украинской и американской делегаций. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в повестке встречи были предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.