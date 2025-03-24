Украинская делегация в Эр-Рияде попросила ограничить удары по Одессе

Возможность остановки ударов по портам обсудила украинская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил об этом изданию The Telegraph.

Лещенко пояснил, что речь идет о взаимном прекращении огня: Украина не будет атаковать российские объекты на море и реках, а ВС России не будут атаковать украинские объекты. По словам советника, Киев, в частности, будет просить ограничить удары по портам Одессы и Николаева.

Переговоры США и России по Украине начались в Саудовской Аравии утром 24 марта. В делегации России, прибывшей в Эр-Рияд,

Утром 24 марта в столице Саудовской Аравии начались переговоры России и США по Украине. Москву на них представляют советник директора ФСБ Сергей Беседа и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.