79-летний Евгений Стеблов рассказал о разводе: "Так подсказывает сердце и подтверждает разум"

Известный актер Евгений Стеблов дважды был женат. С супругой Татьяной артист прожил много лет вместе. В 1973 году у них родился сын Сергей. Однако Татьяна умерла, и спустя время Евгений Стеблов женился во второй раз. Его избранницей стала финансист Любовь Глебова. Однако незадолго до начала Нового года актер объявил о разводе после 13 лет брака.

"По собственному желанию. Никаких претензий к своей жене не имею, она - прекрасный человек, но так мне подсказывает сердце и подтверждает разум", - заявил актер.

Артист убежден, что сохранять брак для бытового комфорта - "безнравственно". Первым о своем решении он объявил сыну Сергею, который принял монашеский постриг и служит в Соловецком монастыре. Тот его поддержал. Более того, Стеблов понял, что до сих пор любит первую, ныне покойную, супругу, передает "Мир новостей".

"Сразу понял, почувствовал, что она - моя единственная. Мы понимали друг друга на небесном уровне. Татьяны не стало, когда мне было 65 лет. Да, потом женился. И по взаимной симпатии. Но все время продолжал любить Татьяну. С каждым днем моя любовь к Тане становится только сильнее. Моя жена Люба вздумала ревновать меня к покойной жене, и это невыносимо..." - признался актер.