Погода преподносит россиянам сюрпризы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. По данным синоптиков, уже к вечеру порывы могут достигать 15 метров в секунду. При этом воздух в столичном регионе прогреется до 12 градусов. Резко теплеет сейчас и в Сибири - в Иркутской области, Башкирии, Бурятии обостряется ситуация с паводками. Ну а Камчатка оказалась во власти сильнейшей метели. Всего за несколько часов только в Петропавловск-Камчатском выпало свыше 60% от месячной нормы осадков.

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