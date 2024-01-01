Проверка боеготовности началась в Вооруженных силах Беларуси

В Беларуси по поручению главы государства Александра Лукашенко стартовала проверка боевой готовности Вооруженных сил. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали в белорусском Министерстве обороны.

Участникам маневров предстоит подготовить боевую технику и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе загрузить материальные средства и выдвинуться на один из полигонов.

Далее запланированы мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения.

Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Игорь Демиденко отметил, что проверка является комплексной — в ней задействованы различные силы и средства. По завершении проверки командование проанализирует полученные данные, сообщает БелТА.

В 2024 году Россия и Беларусь проводили совместные нестратегические ядерные учения. В Кремле подчеркивали, что подобные маневры необходимы для поддержания боеготовности на фоне напряженной обстановки на европейском континенте. Это связано с "действиями европейских столиц и, прежде всего, Вашингтона".

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что Москва и Минск якобы вынашивают планы захвата Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Политик заявил, что "это глупость полная", которую "мы в страшном сне не могли представить".