Мосгорсуд рассматривает по существу дело Тимура Иванова

Мосгорсуд сегодня приступил к рассмотрению по существу дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Процесс проходит в закрытом режиме - на том основании, что некоторые материалы носят гриф секретности.

Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы и хищении свыше трех миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц".

Еще одно дело - о получении взятки в крупном размере - пока до суда не дошло. Вместе с Ивановым на скамье подсудимых его подчиненный Антон Филатов. Оба свою вину не признают.