Ведущая Дана Борисова сообщила, что потеряла память

Дана Борисова не стесняется рассказывать в подробностях о проблемах со здоровьем. Так, популярная ведущая не скрывает, что страдает биполярным расстройством. Чтобы нормализовать свое состояние, ей приходится принимать препараты. Однако бывают периоды, когда у ведущей наступает обострение болезни. Даже дошло до того, что она потеряла память.

"Однажды я аж целый месяц себя не помнила. Ходила на какие-то идиотские и совершенно мне не нужные процедуры в косметологическую клинику, просадила на них больше миллиона. Привела откуда-то домой двух собак. Очнулась спустя четыре недели в Таиланде: я сижу в аэропорту, а кругом — тайцы!" - рассказала Дана Борисова.

Телеведущая призналась, что и лекарства не всегда помогают. И тогда ей становится так плохо, что даже разговаривать тяжело. Кроме того, Дану начинает одолевать беспричинный страх, и она боится даже выйти из дома. "Я могу неделями из квартиры носа не показывать", - призналась Борисова.

Она не боится и не стесняется откровенно говорить о своем недуге, потому что считает, что может своими рассказами помочь другим людям начать борьбу с "биполяркой", передает lady.mail.ru.

"На сегодняшний день это самое распространенное психическое заболевание и от него обязательно нужно лечиться. Может, мой опыт подтолкнет кого-то обратиться к специалисту и начать путь к нормальной жизни, который когда-то начала я", - заключила ведущая.