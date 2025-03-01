Европа признала критическую зависимость от США

Критическую зависимость от США в сфере обороны признала Европа. Страны ЕС зависят от Америки в том числе в вопросах поставок и обслуживания военной техники. Об этом сообщил портал UnHerd со ссылкой на европейских чиновников.

В материале подчеркивается, что в ближайшее время Европейский союз от американской зависимости не отучат никакие инвестиции. Чтобы закрыть огромный разрыв в оборонных технологиях, потребуются десятилетия, убеждены авторы.

В качестве примера уязвимости Европы в оборонной промышленности издание приводит истребитель F-35. Самолет был разработан американской компанией Lockheed Martin. А попытки ЕС создать собственную оборонную индустрию сталкиваются с технологическим отставанием и политическими разногласиями между странами-членами объединения.