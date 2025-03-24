Звезду сериала "Интерны" увезли на скорой после драки в театре

Актрисы устроили драку в московском Электротеатре Станиславского. Конфликт завершился госпитализацией одной из артисток.

Ссора в театре вспыхнула вечером 23 марта после премьеры спектакля "Пик Ник, или Сказки Старого Ворона". Звезда сериала "Интерны" Алла Казакова повздорила с коллегой по труппе Марией Беляевой. Как рассказали очевидцы, Беляева была недовольна работой Казаковой и назвала актрису "помехой на сцене".

Между артистками произошла потасовка. Мария ударила Аллу в нос. Как пишет к Telegram-канал Mash, удар был настолько сильный, что Казаковой понадобилась помощь медков. Актрису госпитализировали с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки.

"Девушка объяснила полицейским, что ее ударили в "Электротеатре "Станиславский", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Алла Казакова служит в театре Станиславского уже больше 10 лет. Телезрителям она известна по ролям в сериалах "Кармелита" и "Интерны".