Делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде ушли на второй перерыв. Вторая часть российско-американских переговоров продлилась час, сообщил близкий к российской делегации источник агентству ТАСС.

Первый перерыв на переговорах был объявлен около 13:00 мск. Спустя полтора часа делегации возобновили встречу. Украинская делегация также прибыла в Эр-Рияд. Представители Киева ожидают завершения российско-американских консультаций, чтобы провести свою встречу с делегацией США.

Консультации между представителями России и США начались в Саудовской Аравии 24 марта. Российскую делегацию возглавляют советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.