Путин и президент ОАЭ обсудили развитие российско-американского диалога

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил признательность ОАЭ за активное посредничество при обменах удерживаемых лиц между Россий и Украиной.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации.

Собеседники дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратского стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.