Вашингтон может специально затягивать конфликт на Украине. Американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик считает, что администрация президента США Дональда Трампа использует переговоры, чтобы не позволить России получить преимущество.

Эксперт заявил, что американский лидер Дональд Трамп очень ловко всех обманул. Якобы администрация президента решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу Москвы.

Брайан Берлетик указал, что США не могут выступать в качестве посредника между Россией и Украиной, так как Америка сама является стороной конфликта, ведя опосредованную войну с Москвой.

"Переговоры — это способ сделать вид, что они хотят мира, и выиграть время для победы в своих многочисленных и множащихся войнах", — заявил Берлетик на своей странице в соцсети.

Отметим, что 24 марта в Эр-Рияде стартовали переговоры между Россией и США. Ожидается, что на встрече обсудят нюансы возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. При этом в Кремле не исключили, что в Саудовской Аравии могут рассматриваться и другие аспекты, связанные с урегулированием украинского конфликта, пишет РИА Новости.