Названа точная дата, когда Михаил Ефремов выйдет из колонии

Адвокат осужденного за гибель человека в ДТП актера Михаила Ефремова Юрий Падалко огласил дату, когда звезда фильма "Духless" выйдет из колонии. По его словам, родственники и поклонники могут готовиться ко встрече с актером 9 апреля.

Как пишет ТАСС, Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова по УДО. Артист участвовал в заседании посредством видеосвязи. После оглашения решения Михаил Олегович коротко поблагодарил суд.

Когда Ефремов вернется домой, он должен будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Актеру запрещено менять место жительства и садиться за руль автомобиля.