Москвичам пообещали апрельскую погоду к выходным

Жителям столицы пообещали апрельскую погоду уже к выходным. Рабочая неделя также будет теплой, за исключением вторника и среды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптика, днем 25 и 26 марта температура понизится. Это связано с тем, что антициклон уйдет на восток. На его место придет облачная погода, будет в районе 7–9 градусов тепла днем. Вторник, вдобавок, отметится обильным дождем, атмосферное давление начнет понижаться..

По словам Вильфанда, ночи на неделе с 24 по 30 марта тоже будут теплыми. Дневная температура - в районе 9–11 градусов тепла, а в субботу дойдет до плюс 15, что превышает климатическую норму, сказал метеоролог телеканалу "360".