Российская противовоздушная оборона вечером 23 марта отразила атаку киевского режима на глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Противник использовал четыре беспилотника. Месторождение используется для снабжения газом жителей полуострова, подчеркивается в заявлении Минобороны России.

Киевский режим продолжил попытки атаковать российские энергетические объекты. 24 марта около двух часов ночи украинские беспилотники были сбиты над нефтеперекачивающей станцией "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Украинский ударный дрон был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры. Его фрагменты упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля, объект был поврежден. Все эти действия еще раз доказывают полную недоговороспособность киевского режима. Украинская сторона продолжает атаки энергетической инфраструктуры, в том числе международной, вопреки заявлениям Зеленского.