Никита Ефремов не стал поздравлять отца с УДО: "Я не забываю о трагедии"

Суд одобрил условно-досрочное освобождение из исправительной колонии Михаилу Ефремову. Актер отсидел за смертельное ДТП почти пять лет.

Новости о том, что скоро звезда фильма "12" окажется дома, подтвердил его сын Никита Ефремов. "Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения", — написал артист на своей странице в соцсети.

Наследник актерской династии в своем сообщении выразил соболезнования семье погибшего в результате ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. "Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — отметил Никита.

В свою очередь адвокат Михаила Олеговича Юрий Падалко сообщил, что актер выйдет из колонии 9 апреля. Когда Ефремов вернется домой, он должен будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Актеру запрещено менять место жительства и садиться за руль автомобиля.