Газета Times опубликовала статью, в которой глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о коллекции живописи в своем доме. Оказалось, что на любимом полотне президента Украины изображен охваченный огнем Кремль.

Откровения Зеленского вызвали ярость у ирландского журналиста Чейа Боуза. На своей странице в соцсети он раскритиковал главу киевского режима.

"Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да", — написал Боуз, и добавил, что Зеленский является настоящим диктатором.

Напомним, что это не первое русофобское высказывание Зеленского. В конце прошлого года он в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, пишет РИА Новости.