Захарова диагностировала расстройство психики у Зеленского

Свидетельством неадекватности украинского лидера назвала Мария Захарова картины в кабинете Владимира Зеленского. Кадры, опубликованные издание Time, навели официального представителя МИД России на мысль о психбольнице.

Журналисты заметили во время интервью на стене кабинета Зеленского картину с горящим Кремлем. На соседней стене – полотно, изображающее бой солдат ВСУ на российской территории, передает ТАСС.

Издание также рассказало о картине, которая висит над кроватью украинского лидера. На ней изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море. Позирующего в углу между этими картинами Зеленского уже назвали "больным шизофренией с бредовыми идеями величия".