Полный боекомплект самоходной пушки "Гиацинт" - это 30 снарядов калибра 152 миллиметра. В ожидании приказа расчёт приводит машину в полную боевую готовность. Загружают снаряды и пороховые заряды.

Пункт временной дислокации противника был обнаружен на территории Сумской области. Гиацинт способен достать там, куда FPV-дрон не долетит.

Благодаря автомату заряжения, которым оборудована самоходная пушка, возможно поддерживать достаточно высокий темп стрельбы. Артиллеристы, получив данные от воздушной разведки, проводят корректировку и накрывают огнём вражескую позицию.

Технику врагу сжигают не только артиллерией. Работает авиация, и постоянно в воздухе российские ударные дроны. В Курской области продолжается уничтожение боевиков, которые пока ещё находятся в Гоголевке, Горнале, Гуеве и Олешне.

В зоне проведения специальной военной операции противник за сутки потерял более 1200 солдат только убитыми. Это информация нашего Министерства обороны, подтверждённая данными объективного контроля. Фиксируются обстрелы мирных жилых районов городов и сёл со стороны украинских боевиков. Например, кассетными снарядами ударили по селу Рыбальче Херсонской области.

В ходе этого удара пострадал мальчик, который просто вышел погулять на улицу в тёплый весенний день. Первой на месте обстрела оказалась медицинская эвакуационная группа десантно-штурмового батальона морпехов Северного флота.

Денису наложили жгут. Перевязали и под непрекращающимся обстрелом вывезли в безопасное место. Потом уже навестили в больнице. Конечно, с подарками. По глазам видно - парень узнал своих спасителей. Улыбается. А ещё ему подарили, конечно, тельняшку и планшет с интернетом, чтобы не скучно было в больнице лежать. Денис хотя бы мультики посмотрит. Ну или сюжеты из выпусков новостей, про то, как его спасали российские морпехи.