Россиянам на Бали запретят ходить по улицам в одних трусах

В последние годы индонезийский остров Бали облюбовали российские туристы, и особенно блогеры. Россияне приезжают в райский уголок и живут там месяцами, навязывая местным свои правила.

Власти Бали всерьез озаботились вопросом порядка и сохранности местных обычаев. Для этого в провинции вводят ряд запретов. Как сообщило информагентство Antara, теперь туристам запрещено носить вызывающую одежду в общественных и священных местах, а также во время посещения достопримечательностей. Иностранцев призвали одеваться скромнее.

Также вводится запрет на работу гидов без аккредитации, и расчет в любой валюте кроме индонезийских рупий, при чем обменивать деньги можно исключительно в официальных пунктах.