Правительство утвердило стратегию семейной и демографической политики и поддержки многодетных семей, документ будет действовать до 2036 года.

В рамках документа предусмотрен целый комплекс мер, которые будут направлены на повышение рождаемости. В приоритете - улучшить качество и доступность медицинской помощи с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства.

Также в качестве мер поддержки родителям государство будет способствовать в возможностях улучшения жилищных условий или совмещением для мам и пап работы и учёбы с рождением и воспитанием детей. Обсудили строительство очистных сооружений рядом с озером Байкал и северный завоз. В текущем году почти в 3 тысячи городов и посёлков региона доставят почти 3,5 миллиона тонн продуктов.

"Подготовлено постановление правительства, на основании которого будем предоставлять и распределять субсидии регионам на модернизацию и строительство очистных сооружений вблизи этого водоёма. Речь, прежде всего, идёт о двух российских субъектах – это Бурятия и Иркутская область", - отметил Мишустин.