Лавров предложил создать Большое евразийское партнерство

Евразийскому региону нужна единая структура. Она необходима для решения сложных задач. О важности создания Большого евразийского партнерства заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России сообщил, что вместе с белорусскими коллегами и другими единомышленниками Москва продолжает работать над продвижением модели новой евразийской архитектуры. Выступление Лаврова на встрече попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова приводит Russia Today.

Российский дипломат пояснил: на евразийском пространстве - в отличие от Африканского региона и Латинской Америки - нет общеконтинентальной организации. В связи с этим, по мнению Лаврова, значимость создания такой структуры на территории Евразии переоценить трудно.