Вэнс проигнорировал приглашение Зеленского посетить Украину

Киев все еще надеется принять вице-президента США. Украинский лидер Владимир Зеленский повторил свое предложение Джей Ди Вэнсу посетить Украину. Однако приглашение было проигнорировано, сообщил сам Зеленский в интервью американскому журналу Time.

Как рассказал журналистам украинский лидер, во время одного из недавних телефонных разговоров он предложил Вэнсу пересмотреть свое решение не посещать Украину во время вооруженного конфликта. Зеленский сказал вице-президенту США, что его все еще ждут в Киеве – однако предложение украинского лидера проигнорировали.

Зеленский 28 февраля, во время скандальной встречи в Овальном кабинете, Зеленский уже приглашал вице-президента США посетить Украину. Он советовал Вэнсу своими глазами увидеть, что происходит в этой стране. Однако Вэнс сказал, что узнает о событиях на Украине из "сторис" в соцсетях.