Россиянам напомнили о штрафах в десятки тысяч рублей за шашлыки

В Москве и области на выходных ожидается значительное потепление. Воздух прогреется до +15 градусов. Это может вызвать желание устроить пикник и пожарить мясо на мангале.

Однако тем, кто решит открыть сезон шашлыков, стоит помнить, что за приготовление еды на огне в неприспособленных для этого местах, грозит серьезное наказание. О штрафах рассказала юрист Людмила Александрова.

По ее словам, запрещено разводить огонь или ставить мангал в скверах и парках, если там нет оборудованных для этого площадок. Также это запрещено делать у гаражей, на балконах и крышах многоквартирных домов.

"Нарушители порядка рискуют получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если несоблюдение правил безопасности привело к пожару, штраф может достигать 60 тысяч рублей", – предупредила юрист.

Даже если пикник будет без мангала, есть риск нарваться на штраф. Если в общественном месте отдыхающие употребляют спиртные напитки, то придется заплатить от 500 до 1500 рублей. "Забывающим" убирать за собой грозит отдельная санкция от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона, пишет "Абзац".