Российская система ПВО сбила пять украинских беспилотников

Киевский режим вновь попытался ударить по российской территории беспилотными летательными аппаратами, однако система противовоздушной обороны (ПВО) отразила эти попытки. Об этом во вторник, 25 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они были направлены Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Крым.

Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что атаки БПЛА демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям.

Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что все цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются действиями киевского режима.