Киевский режим вновь попытался ударить по российской территории беспилотными летательными аппаратами, однако система противовоздушной обороны (ПВО) отразила эти попытки. Об этом во вторник, 25 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они были направлены Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Крым.

Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что атаки БПЛА демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям.

Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что все цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются действиями киевского режима.