ВС России улучшили тактическое положение на основных направлениях

Российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по военным объектам ВСУ. Взрывы гремели ночью в Днепре и Одессе, а также в подконтрольном Киеву Херсоне. Сирены воздушной тревоги сейчас звучат практически по всех областях Украины. А в зоне спецоперации наши подразделения улучшили тактическое положение на основных направлениях.

Минобороны публикует подробности освобождения группировкой "Центр" села Срибное в ДНР. Противник, ожидая атаки, организовал оборону: оборудовал огневые точки, заминировал проходы по флангам, активно использовал артиллерию. Но это не остановило передовые отряды 90-й гвардейской танковой дивизии, которые надежно поддерживала бронетехника и ударные беспилотники.

Перед атакой нашим штурмовикам пришлось преодолеть открытое пространство в пять километров и проделать ходы в минных полях. Бой шел за каждый дом, за каждую улицу, в итоге неприятель был выбит из населенного пункта.