Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне проведения спецоперации.

Гвардии рядовой Базыр Шожунчап в составе артиллерийского расчета пресек попытку контратаки боевиков, метким огнём уничтожив американскую БМП и большое количество живой силы противника. Враг отступил, и наша оборона не была прорвана.

Рядовой Андрей Неловкин обеспечивает бесперебойную связь батальонно-тактической группы с командованием. Когда в результате обстрела часть радиосети вышла из строя, Андрей смог оперативно устранить неисправность. Управление подразделениями было восстановлено.