Песков опроверг планы подписания документов по итогам консультаций в Эр-Рияде

Группы экспертов России и США не планируют подписывать никаких документов по итогам консультаций в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как ранее сообщил помощника президента России Юрий Ушаков, основная тема консультаций - возобновление черноморской зерновой инициативы. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

В составе делегации России на переговорах в Саудовской Аравии - председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Также в числе переговорщиков советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа, передает ТАСС.