Делягин: США пока что ставят ультиматумы не украинцам, а нам

Заинтересовано ли руководство Украины в поиске мирного разрешения конфликта? Готов ли Вашингтон предпринять более решительные шаги, чтобы заставить Киев пойти на переговоры? И какие цели преследует Великобритания, которая активно выступает за усиление военной поддержки Украины?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Американцы предпочитают ставить ультиматумы не украинцам, а нам. И пока мы не требуем от них однозначных шагов, они этих шагов не сделают. Но, вообще, странно требовать от американцев того, что должны были сделать мы. Бандеровцы же нарушили договоренность не наносить удары по энергетической инфраструктуре. После первого же прилета свет на Украине должен был погаснуть сразу лет на пять", - отметил парламентарий.

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