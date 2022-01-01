Боец СВО Шилов: уникальный самолет "Мрия" был уничтожен украинской артиллерией

Единственный в своем роде реактивный грузоподъемный самолет Ан-225 "Мрия" сгорел во время боев в аэропорту "Антонов". Подробности о потере самого большого в мире лайнера рассказал один из участников десантной операции старший сержант ВС России Антон Шилов.

Бои возле поселка Гостомель в Киевской области шли в феврале-марте 2022 года. И российский военнослужащий лично наблюдал, как загорелась "Мрия".

"Я видел этот самолет в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие, удар был нанесен ствольной артиллерией", — заявил Шилов.

По словам старшего сержанта, у российских десантников из оружия были автоматы, пулеметы, гранатометы и минометы. При этом характер повреждений " Ан-225 говорит о том, что по самолету били калибром покрупнее.

Российские десантники удерживали аэродром Гостомель, пока в рамках Стамбульских договоренностей не было решено отвести войска от Киева. Это был "жест доброй воли". Отметим, что высадка российского десанта под Киевом стала единственной крупной операцией такого рода за время СВО, пишет rtvi.com.