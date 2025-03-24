Трамп достиг договоренности с Киевом по редкоземельным металлам

Договоренность с Украиной по редкоземельным металлам достигнута. Сделку скоро подпишут, приводит заявление президента США Дональда Трампа агентство Reuters.

Указанная сделка обсуждалась 28 февраля, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Ее заключение сорвалось из-за разразившегося скандала, украинского лидера попросили удалиться из Белого дома.

Американский лидер в начале марта заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения по редкоземельным металлам. Кроме того, по данным СМИ, в Вашингтоне хотят взять под контроль украинские АЭС. Зеленский, в свою очередь, утверждает, что обсуждал с Трампом только ситуацию вокруг ЗАЭС.