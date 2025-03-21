Полчища мошек заполонили популярный европейский курорт

Тоскану заполонили мелкие насекомые. Полчища мошек не дают покоя местным жителям и туристам. Избавиться от них подручными средствами не получается, москитные сетки на окнах тоже не спасают.

Как пишет New York Post, мошки налетели на прибрежный город Орбетелло, который является популярным курортом Европы. Маленькие мухи, напоминающие комаров, безвредны, но когда они летают целыми стаями, это доставляет неудобства. Борьба с насекомыми ведется на уровне властей региона.

Отметим, что похожая ситуация уже наблюдалась в Орбетелло три года назад. Несмотря на усиливающуюся засуху и экстремальную жару, насекомые продолжали размножаться вдоль водных путей.