Появились подробности гибели корреспондента "Известий" Федорчака

Александр Федорчак, военный корреспондент "Известий", погиб в зоне проведения спецоперации. В издании раскрыли подробности трагедии.

Федорчак стал жертвой артиллерийского удара со стороны ВСУ. Как сообщается в Telegram-канале "Известий", журналист погиб на территории Луганской Народной Республики.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель корреспондента Федорчака. "Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции", — сказала Захарова.

Последний репортаж Александра вышел в эфир 23 марта. Корреспондент работал в Харьковской области на купянском направлении. Родился журналист в Крыму, начинал свою карьеру он в газете, а несколько лет назад пришел на телевидение.