Трамп подтвердил обсуждение контроля над украинскими АЭС в Эр-Рияде

Возможный контроль Соединенных Штатов над атомными электростанциями на территории Украины действительно обсуждается на переговорах в столице Саудовской Аравии. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, слова которого приводит агентство Reuters.

Кроме того, по данным Трампа, участники переговоров в Эр-Рияде обсуждают вопрос территорий. Ранее сообщалось, что одной из главных тем на переговорах стала черноморская зерновая инициатива.

Как стало известно, администрация США хочет получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Украины. Вашингтон обсуждает с Киевом возможный переход под контроль американской стороны украинских АЭС.