Белый дом по ошибке добавил журналиста в совершенно секретный чат

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил в секретный чат Белого дома главного редактора журнала The Atlantic. Джеффри Голдберг попал туда в самый разгар увлекательной политической дискуссии: представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Как рассказал журналист изданию Daily Mail, чат в мессенджере Signal назывался "Хуситы ПК тесная группа". По словам Голдберга, вице-президент США выступал против решения Дональда Трампа об ударах. Джей Ди Вэнс предлагал отложить их на месяц, так как они не соответствовали посланию Трампа Европе. Однако глава Пентагона Пит Хегсет поддержал идею Трампа.

В то же время, по словам журналиста, Хегсет заявил, что полностью разделяет "отвращение Вэнса к европейской халяве". Он имел ввиду выгоду, которую получает Европа от защиты судоходных путей флотом США.