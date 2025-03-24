В Госдуме предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак и кошек

В Госдуме прошло заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства о бездомных животных, в ходе которого был поддержан ряд поправок к документу.

Как пишет РБК, депутаты предлагают законодательно запретить кормить бродячих собак и кошек. Любые попытки граждан помешать отлову бездомных животных, а также всяческие передержки тоже приравняют к преступлению. Содержание оставшихся без владельца питомцев вне специализированных пунктов или приютов также предлагается запретить.

Кроме того, депутаты планируют расширить основания для усыпления бездомных животных в приютах. На сегодняшний день эвтаназия разрешена только при непереносимых страданиях животного, но новая поправка позволяет применять эту меру к питомцам, причинившим вред или представляющим опасность для людей, имущества или других животных.

Если законопроект будет одобрен, то он коснется и любителей отправить собак на самовыгул. Депутаты также предлагают поправку, обязывающую отлавливать любых животных без владельцев. Возврат питомца будет возможен исключительно по официальному запросу в установленный срок. Владелец должен будет заявить о пропаже животного в течение трех дней, если этого не сделать, то по умолчанию будет считаться, что человек умышленно оставил свое животное.