Корреспондент ТАСС получил ранения в результате атаки ВСУ

Работавший в Суджанском районе Курской области корреспондент агентства ТАСС был ранен в результате атаки ВСУ по одному из сел приграничья. Об этом в Телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, журналист получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение левой голени.

"Уверен, что на эту атаку должна последовать соответствующая реакция всего мирового сообщества — это прямое очередное нарушение международного гуманитарного права!" – говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что в Луганской народной республике в результате артиллерийской атаки со стороны ВСУ погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Информацию уже подтвердили в самом издании.