В зоне СВО погибли оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели

Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели погибли в зоне СВО. По гражданкой машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS. Об этом сообщает "Звезда".

С Пановым и Сиркели на одних съемках находился корреспондент "Известий" Александр Федорчак, гибель которого была подтверждена ранее.

В это же время осколочные ранения в Суджанском районе Курской области получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Его жизни нет ничто не угрожает.



По факту гибели журналистов Следственный комитет России возбудил уголовное дело.