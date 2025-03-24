Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

В понедельник в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияде, встретились делегации России и США. Консультации проходили за закрытыми дверями. Как сообщает РИА Новости, переговоры длились более 12 часов.

Ранее в Кремле сообщили, что группы экспертов России и США не планируют подписывать никаких документов по итогам консультаций в Эр-Рияде. Ключевая тема переговоров - возобновление черноморской зерновой инициативы.

Напомним, российскую делегацию возглавляют советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.