В России хотят усыплять бездомных животных, если они угрожают гражданам или их имуществу. Об этом в понедельник, 24 марта, пишет РБК.

Госдума одобрила ряд поправок в законопроект, разрешающий регионам усыплять отловленных животных после истечения срока их содержания. Также депутаты предложили законодательно запретить подкармливать собак и кошек.

Помимо этого, депутаты считают необходимым запретить гражданам препятствовать отлову бездомных животных, забирать их к себе на время отлова, а затем выпускать обратно. Содержать их вне пунктов временного содержания и приютов будет запрещено.