Летчики Северного флота отработали дозаправку самолетов

Летчики Северного флота в небе Заполярья отработали дозаправку самолетов. Участвовали экипажи Су-24М, Су-30СМ, Су-33 и воздушный танкер Ил-78 дальней авиации ВКС.

Над Кольским полуостровом шла проверка взаимодействия между различными типами самолетов. Дозаправка проходит в любое время суток на высоте от двух до пяти тысяч метров при скорости до 600 километров в час. А расстояние между воздушными судами не превышает 10-15 метров.

Не случайно этот элемент подготовки летчиков - один из самых сложных. Он требует не только высоких навыков, но и психо-физических затрат организма.