Более 40 человек задержаны при разгоне массовых протестов в Стамбуле. Накануне вечером в центре города снова собрались сотни тысяч сторонников оппозиции.

После митинга у здания мэрии манифестанты попытались перекрыть движение по Галатскому мосту. Полиция применила слезоточивый газ. А в Анкаре усмирять толпу пришлось при помощь водометов.

Подобные акции в стране сейчас запрещены, тем не менее протестующие всё равно выходят на улицы с требованием освободить мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он был арестован в воскресенье по обвинению в коррупции. Однако оппозиция считает дело политическим - попыткой устранить главного конкурента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.

Сам глава государства в обращении к нации обвинил оппозицию в дестабилизации обстановки в стране и пообещал наказать зачинщиков.