Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Какие-то дела, актуальные в начале марта, снова напомнят о себе. Не бойтесь возвращаться к прошлому – возможно, именно там вы найдете нужные ответы.

Тельцы

День подойдет для самостоятельных занятий и работы над собой. Важно прислушиваться к себе, а не к чужим советам – все ответы находятся у вас в голове.

Близнецы

В отношениях с друзьями может всплыть старая тема, которую вы считали закрытой. Возможно, просто пришло время откровенно поговорить об этом?

Раки

Звезды советуют вам подходить к проблемам креативно. Если что-то не получается, значит, нужен совершенно новый подход - подумайте над этим.

Львы

Ситуации, в которых вы запутались, скоро разрешатся. Только будьте открыты для новых подходов и не зацикливайтесь на одном варианте.

Девы

Организация пространства и времени выходит на первый план. Скоро у вас появится множество новых дел, так что избавиться от ненужного – самое время.

Весы

Сегодня важно не только слушать, но и быть услышанным – выражайте свои мысли ясно. Неспешные разговоры помогут лучше понять себя и других.

Скорпионы

Старайтесь не загружать себя лишними делами и позаботьтесь о своем здоровье. День подойдет для небольших, но значимых перемен в образе жизни.

Стрельцы

Не игнорируйте инсайты, которые будут приходить в голову. И вообще - вам давно пора завести специальный блокнот для идей, которые когда-то пригодятся!

Козероги

А поговорить? Вам очень важно научиться не спорить, а выслушивать своих собеседников – сегодня, например, они могут подсказать вам что-то важное.

Водолеи

День подойдет для решения давно отложенных вопросов. Наконец-то все пазлы сложатся, и вы поймете, как поступить, что делать, с чего начать.

Рыбы

До выходных еще далеко, а вы уже без сил? Сегодня не грех полениться, чтобы пополнить запасы энергии, а еще лучше - хорошенько выспаться.