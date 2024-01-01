Актеров Добровольскую и Мадянова наградили посмертно

Накануне, 24 марта, в Москве состоялась церемония награждения Национальной кинематографической премии "Ника". Награды вручают лучшим актерам страны. В ходе мероприятия премии посмертно присудили актерам Роману Мадянову и Евгении Добровольской за роли второго плана в кинокартинах "Любовь Советского Союза" и "Хуже всех".

За Романа Мадянова награду получил его сын Роман. Со сцены он заявил, что успел сняться в одной картине с отцом. Отметим, что наследник Мадянова видит себя в комедии и планирует развивать актерскую династию, сообщает "КП".

Однако абсолютным триумфатором вечера стал фильм "Мастер и Маргарита". Он получил семь наград.

Напомним, Романа Мадянова не стало 25 сентября 2024 года. 62-летний артист скончался у себя дома от онкологического заболевания, которое тщательно скрывал. Лишь самые близкие знали, что актер борется с раком легких. Мадянов умудрялся проходить химиотерапию буквально между дублями и спектаклями. Роман не показывал, насколько ему трудно и тяжело, поэтому для многих коллег его уход стал полной неожиданностью.

Евгения Добровольская умерла 10 января этого года. Актриса скончалась в результате тяжелой болезни. О своем печальном диагнозе артистка тоже предпочитала никому не рассказывать. О ее страшном недуге знали только самые близкие. После прощания и отпевания Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище.