В России предложили ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Россиянам-пенсионерам необходима социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Как подчеркнул политик, "наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации". Пенсионер не должен "чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу" региона, ведь человек не на чужую землю попал — он у себя дома".

Единая социальная карта пенсионера будет подтверждать право ее держателя на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование иными льготами независимо от места постоянного проживания.

Свою инициативу Миронов подкрепил напоминанием о том, что в России действует единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления социальных взносов и одни права для всех пенсионеров. По мнению политика, несправедливо, что при всем этом социальная карта прекращает действовать за пределами региона проживания пенсионера, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. В пресс-службе федерального правительства уточнили, что выплаты вырастут на 14,75% для 4,2 миллиона российских пенсионеров — на это потратят примерно 85 миллиардов рублей.

В аппарате замглавы российского кабмина Дмитрия Григоренко рассказали, что на портале "Госуслуги" начал работать сервис "Жизненная ситуация", помогающий оформить пенсию. Это позволит гражданам существенно сократить количество личных визитов в государственные структуры и органы.