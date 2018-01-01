Меган Маркл показала подросших детей от принца Гарри

Британский принц Гарри женился на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Спустя ровно год у пары родился сын Арчи. Однако счастье молодых при дворе длилось недолго. В 2020 году Гарри и Меган выразили желание отказаться от своих королевских обязанностей. А вскоре вообще переехали жить в США. Там они дали ряд резонансных интервью, в которых не в лучшем свете представили членов британской королевской семьи. Говорят, родственники очень обиделись на Гарри и с тех пор не поддерживают с ним отношений.

Меж тем в 2021 году Меган родила дочь Лилибет. Однако счастливые родители, оставшись без финансовой поддержки со стороны британского престола, не стремятся зарабатывать на наследниках, поэтому показывать каждый шаг подросших детей не спешат. Лишь изредка в публикациях Меган на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" можно заметить ее подросших наследников.

Однако на сей раз Маркл опубликовала фотографию, на которых представила повзрослевших Арчи и Лилибет. Дети запечатлены вместе с матерью. Однако если Меган снята со спины, то ее дети - сбоку. Арчи схватился за ногу матери, а Лилибет расположилась у нее на руках. Хорошо заметно, что оба пошли в отца - и сын и дочь такие же рыжие, как Гарри.

"Каждый день это история любви", - коротко подписана публикация. Интересно, что возможность комментирования ее отключена.