Пентагон оправдался за включение журналиста в секретный чат

В секретном чате американских государственных служащих, в который по ошибке включили журналиста, не обсуждались какие-либо "военные планы". Такое заявление сделал в понедельник, 24 марта, министр обороны США Пит Хегсет.

Политику пришлось оправдываться за то, что приглашение в секретный чат ошибочно получил редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг. Журналист рассказал, что участники чата обсуждали планы в отношении йеменских хуситов, сообщает РИА Новости.

Хегсет заверил, что "никто не отправлял в сообщениях военные планы", но журналист утверждает обратное. При этом в подробностях он не говорит о ходе обсуждения, чтобы не выдать конфиденциальную информацию — за это американское законодательство предусматривает длительное тюремное заключение.

Сам Голдсмит уже поделился интересными деталями, почерпнутыми из секретного чата. В частности, журналист рассказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступал против решения главы государства об ударах по йеменским хуситам и выступал за отсрочку, чтобы не впасть в диссонанс с заявлениями Трампа, адресованными Европе.

О проблемах американских властей с сохранностью государственной тайны и защищенностью информации стало известно и благодаря публикации архива по расследованию убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Перед обнародованием документов в Вашингтоне забыли убрать личные данные секретных агентов и прочих участников расследования — информация вплоть до номеров полисов социального страхования стала доступна общественности.