Юрия Шевчука потребовали признать иноагентом

Руководитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов призвал провести проверку в отношении рок-музыканта, лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Недовольство общественника вызвали высказывания звезды — в частности, он заявил о "раболепии" россиян.

Как отметил Резяпов, на концерте в Берлине "Шевчук позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии". Глава "Ветеранов России" возмутился как самим фактом высказывания, так и выбором места выступления. Общественник напомнил, что Берлин — это столица одной из стран Североатлантического альянса, снабжающих киевский режим вооружениями.

Также Резяпов вменил Шевчуку нежелание помогать участникам специальной военной операции и их родным.

С учетом всего этого руководитель "Ветеранов России" призвал Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции проверить музыканта на предмет иностранного финансирования и, при выявлении соответствующих оснований, признать его иноагентом, сообщает News.ru.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "в такой сложной ситуации, в которой пребывает наша страна", нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов", в том числе в отношении иностранных агентов.

Российские власти решили законодательно урегулировать вопрос заработков лиц, признанных иностранными агентами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что "те, кто разрушает Россию", не должны обогащаться за счет нашей страны.