Десятки бездомных котиков жили в подвале с российскими военными в ДНР

Российские военнослужащие три месяца жили в подвале с десятками кошек в селе Никольском, расположенном в районе города Угледара в ДНР. Речь идет о порядка 30 животных.

Все началось с того, что бойцы расположились в одном из зданий, сделав там лазарет. Причем спальные места они устроили в подвале. Вместе с ними оказались и котики.

"Все кошки с нами там же. За первый месяц мы откормили наших питомцев, дали им имена", - сообщил боец с позывным "Дамир", который как раз находился там в тот момент.

Особенно ему запомнился один кот, которому дали кличку Промедол (это обезболивающее средство), потому что он приходил к раненым бойцам и пытался лечить их - специально ложился на их раны, "забирал" боль. Говорят, тем действительно становилось легче.

Однако в какой-то момент российским военным пришлось уйти из Никольского. Долгое время они не знали, что стало с котиками. Но сейчас появилась информация, что пушистиков забрали себе волонтеры. Боец с позывным "Дамир" очень обрадовался этому известию.

"Вы не представляете, какая это для нас радость и моральная поддержка!" - заявил он "Российской газете".